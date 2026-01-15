White & Case ha assistito il Gruppo San Donato nell’acquisizione di una partecipazione di minoranza in AHP

Michael Immrdino, Stefano Bellani, Scirtò Ostrovskiy

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito il Gruppo San Donato (GSD) nell’acquisizione di una partecipazione del 27,78% in American Heart of Poland S.A., AHP Logistyka sp. z o.o. e Healthcare & Hospitality Providers sp. z o.o. da AHP Investments sp. z o.o.

A seguito dell’operazione, GSD ha consolidato la propria partecipazione nelle società, in linea con l’acquisizione della quota di maggioranza di AHP Investments perfezionata nel dicembre 2023. L’operazione rafforza ulteriormente la presenza di GSD nel mercato sanitario polacco.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza sull’operazione è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), Stefano Bellani (Milano) ed Evgeny Scirtò Ostrovskiy (Milano e Londra), con il supporto degli associate Nicola Tosin e Francesco Barcellini (Milano).