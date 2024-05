White & Case con il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel collocamento del 2,8% del capitale sociale di ENI S.P.A.

Domenico Fanuele

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Ministero dell’Economia e delle Finanze nella cessione di n. 91.965.735 azioni ordinarie di Eni S.p.A., pari a circa il 2,8% del capitale sociale attraverso un “Accelerated Book Building – ABB” riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per azione è pari a €14,855 per un controvalore complessivo pari a circa €1,4 miliardi. A seguito dell’operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in Eni scenderà da circa il 4,8% a circa il 2% del capitale sociale.

Goldman Sachs International, Jefferies e UBS Europe SE hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza sull’operazione ha incluso i partner Domenico Fanuele, Michael Immordino e Alessandro Picchi, insieme all’associate Camilla Zanetti.