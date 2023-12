White & Case con Intesa Sanpaolo nel bond da US$3 miliardi

Michael Immordino

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Intesa Sanpaolo S.p.A. nell'emissione obbligazionaria in due tranche dal valore complessivo di US$3 miliardi nell'ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da US$50 miliardi. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A e della Regulation S dello US Securities Act, consistono in una tranche di titoli unsubordinated preferred del valore di US$1.5 miliardi, cedola pari al 7,200% e scadenza 2033, e una di titoli unsubordinated preferred del valore di US$1.5 miliardi, cedola pari al 7,800% e scadenza 2053.

Il team di White & Case ha incluso i partner Michael Immordino ed Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano), insieme agli associate Pietro Magnaghi, John I. Sanders, Elvira Ricotta e Noemi Stimamiglio (tutti dell’ufficio di Milano).