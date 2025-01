White & Case nell’acquisizione di Health Line

Michael Immordino, Alessandro Seganfreddo

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito White Bridge Investments, holding di partecipazioni industriali, e Numantec, società del portafoglio di White Bridge Investments e leader europeo nel mercato dei dispositivi medici, nell’acquisizione di Health Line Inc. (Health Line), società statunitense specializzata nella produzione e distribuzione di cateteri per accessi vascolari, prodotti per la terapia infusionale.

L’acquisizione di Health Line consentirà al gruppo Numantec di sbloccare importanti sinergie e accelerare la propria traiettoria di crescita, combinando la solida presenza di Health Line nel mercato statunitense con la posizione consolidata di Numantec in Europa. Inoltre, i portafogli prodotti delle due aziende sono complementari e favoriranno il posizionamento del Gruppo Numantec come leader globale nei dispositivi medici per la terapia infusionale.

White & Case ha assistito White Bridge e Numantec con un team che ha incluso i partner Michael Immordino (Londra & Milano) e Alessandro Seganfreddo (Milano), insieme agli associate Mariasole Maschio (Londra) e Vincenzo Ferrini (Milano).