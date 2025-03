Wide Group acquisisce Baroncini Broker. BonelliErede e Grimaldi Alliance gli advisor

Giulia Bianchi Frangipane

Wide Group, società italiana di brokeraggio assicurativo, ha annunciato l’acquisizione di Baroncini Broker, realtà con oltre 30 anni di esperienza nella tutela assicurativa del comparto ippico.

BonelliErede ha assistito Wide Group con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dagli associate Stefano de Conciliis, Gaia Mussi, Sara Bernasconi e da Francesca Rusconi.

Per gli aspetti finanziari, fiscali e payroll, Wide Group è stata assistita da Grimaldi Alliance, con un team guidato dai partner Leonardo Ferri de Lazara e Marcello Trombetta e composto dagli associati Gianandrea Dodi e Riccardo Rossi per i profili finanziari, da Tommaso Busetti per i profili fiscali, e da Natascia Massarotti per i profili payroll.