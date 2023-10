WITHERS: Chiara Gronchi, Edoardo Kratter, Andrea Mirabella e Francesco Paggiaro promossi Senior Associate

Chiara Gronchi, Edoardo Kratter, Andrea Mirabella e Francesco Paggiaro









Withers, primario studio legale e fiscale internazionale di riferimento per le grandi famiglie, annuncia le promozioni al ruolo di Senior Associate di Chiara Gronchi e Andrea Mirabella nel team Private Client and Tax guidato dalla Senior Partner Giulia Cipollini, e di Edoardo Kratter e Francesco Paggiaro nel team Corporate guidato dalla Managing Partner Roberta Crivellaro. Chiara Gronchi è specializzata nell’assistenza legale e fiscale a primari clienti ad alto patrimonio e dall’esclusivo profilo internazionale. Si occupa dei procedimenti di global mobility, curando sia gli aspetti di pianificazione fiscale che le procedure di diritto dell’immigrazione, comprese le richieste di cittadinanza italiana e di investor visa. Chiara, inoltre, è specializzata nella pianificazione patrimoniale, con focus su trust internazionali e multi-giurisdizionali. Andrea Mirabella è specializzato in fiscalità domestica ed internazionale, wealth management, pianificazione fiscale, patrimoniale e successoria per HNWIs, compresi artisti con riferimento tematiche riguardanti royalties e diritti d’autore, oltreché in pianificazione fiscale legata all’arte. Andrea è altresì specializzato nella pianificazione testamentaria per clientela internazionale ed italiana e nella redazione di atti di trust. Edoardo Kratter è specializzato nelle riorganizzazioni societarie delle grandi famiglie e nei passaggi generazionali. Si occupa di corporate governance, family governance, aspetti societari e civilistici anche in situazioni conflittuali tra soci. Si occupa inoltre di Trust, con particolare riguardo a quelli inseriti nel contesto di governance di strutture societarie, e agli strumenti di protezione del patrimonio. Francesco Paggiaro, è specializzato in diritto commerciale e societario, assistendo clienti italiani all’estero e stranieri che operano in Italia. In particolare, si occupa di joint ventures e di operazioni di fusione e acquisizione transfrontaliere, contrattualistica internazionale, oltre che di operazioni immobiliari (sia commerciali che residenziali). Nel corso degli anni ha acquisito una specifica esperienza nei settori del food & beverage e della moda, oltre che della manifattura e del made in Italy.



“Queste promozioni nei Team Corporate e Private Client and Tax rispecchiano il continuo percorso di rafforzamento di Withers, con una crescita in Italia che avviene sinergicamente sia per linee esterne sia grazie alla costante valorizzazione dei talenti interni” ha dichiarato Roberta Crivellaro, Managing Partner della Practice italiana di Withers.