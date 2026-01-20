Withers con Officine Mak nell’acquisizione dell’ex salumificio Vismara a Casatenovo

Sergio Anania, Sibilla Mei

Withers, Società tra Avvocati, ha assistito Officine Mak S.r.l. nell’acquisizione del compendio immobiliare dell’ex salumificio Vismara a Casatenovo (LC), un sito dismesso da anni e oggetto di ripetute segnalazioni di criticità.

L’obiettivo del progetto è trasformare l’area in nuove destinazioni d’uso: residenziale di alta qualità, funzioni commerciali moderne e spazi verdi, compatibili con le esigenze del centro cittadino e nel pieno rispetto delle procedure autorizzative e dei profili di sicurezza e sostenibilità.

“La rigenerazione urbana, per noi, non è solo trasformazione fisica, ma responsabilità verso i territori e le collettività” ha dichiarato Daniele Consonni Principal CEO di Officine Mak

Sergio Anania, Partner del team Corporate di Withers, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver affiancato Officine Mak in un’operazione di forte impatto per il territorio, che coniuga recupero urbano e tutela delle comunità locali, restituendo prospettiva a un’area di grande rilievo”.

Il team di Withers che ha seguito Officine Mak è stato guidato dal Partner Sergio Anania, con il coordinamento degli Associate Sibilla Mei ed Eleonora Floia, garantendo supporto legale in tutte le fasi dell’operazione e nell’avvio delle attività propedeutiche alla riqualificazione del complesso.