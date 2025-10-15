XXXVI Congresso forense: domani in scena a Torino l’avvocato digitale
Stamattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione presso la Sala dei Mappamondi dell’Accademia delle Scienze di Torino
Domani a Torino si apre il XXXVI Congresso nazionale forense: “pensare legale, agire in digitale”. Sono attesi oltre 2500 tra avvocati e avvocate che si confronteranno sul futuro della giustizia e sull’IA.
I TEMI DEL CONGRESSO - L’EDITORIALE SU GUIDA AL DIRITTO DEL PRESIDENTE GRECO
