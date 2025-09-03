Zalando è una “piattaforma molto grande” e ha obblighi ulteriori nella tutela dei consumatori

Zalando è una “piattaforma molto grande” e per questo motivo ha obblighi ulteriori nella tutela dei consumatori. Il tribunale Ue con la sentenza depositata oggi nella causa T-348/23 respinge il ricorso presentato dalla società e-commerce contro la decisione di designare la sua infrastruttura come «piattaforma online di dimensioni molto grandi».

La Commissione nel 2023 aveva designato il negozio online Zalando - una piattaforma che commercializza articoli di moda nonché prodotti di bellezza - come «piattaforma online di dimensioni molto grandi», dato che il numero medio mensile di destinatari attivi della piattaforma Zalando nell’Unione europea è superiore alla soglia di 45 milioni (o al 10 % della popolazione dell’Unione), vale a dire oltre 83 milioni. Questo comporta che la piattaforma in questione è soggetta a obblighi supplementari volti, in particolare, a tutelare i consumatori e a lottare contro la diffusione di contenuti illegali.

Secondo il Tribunale la Zalando è una «piattaforma online» ai sensi del regolamento sui servizi digitali nella misura in cui venditori terzi vi commercializzano prodotti nell’ambito del programma intitolato «Partner Programm». Per contro, essa non lo è per quanto riguarda la vendita diretta di prodotti da parte della stessa Zalando («Zalando Retail») .

Per stabilire dunque se la piattaforma dovesse essere designata come di “dimensioni molto grandi”, andava determinato il suo numero di destinatari attivi, che comprendeva in particolare il numero di persone che erano state esposte alle informazioni provenienti dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm . Poiché la Zalando non è stata in grado di distinguere, tra gli oltre 83 milioni di persone che avevano utilizzato la sua piattaforma (comprendente la Zalando Retail e il Partner Programm), quelle effettivamente esposte alle informazioni fornite dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm da quelle che non lo sono state, la Commissione ha ritenuto correttamente secondo i giudici che esse fossero tutte considerate esposte a dette informazioni per un numero medio mensile di destinatari attivi della piattaforma Zalando che ammonta a più di 83 milioni, e non a soli circa 30 milioni, come sostenuto dalla Zalando basandosi sul valore lordo delle vendite generate nell’ambito del Partner Programm.