Zucchetti acquisisce My Governance: valutazione oltre 10 milioni, Caiazzo confermato AD
Zucchetti S.p.A., tra i principali player europei in ambito software, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di MYGO S.r.l. – My Governance, fondata nel 2017 da Davide Caiazzo, per una valutazione superiore ai 10 milioni di euro. My Governance sviluppa soluzioni SaaS (Software as a Service) per la governance aziendale (compliance, whistleblowing, tracciabilità documentale e workflow autorizzativi), con l’obiettivo di digitalizzare procedure sensibili, aumentare la trasparenza e ridurre i rischi ...