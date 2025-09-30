Civile

Autovelox, al via il censimento - Due mesi per comunicare i dati o stop alle multe

Le amministrazioni avranno 60 giorni di tempo per comunicare al Mit il tipo di apparecchi e il luogo dove sono installati

di Francesco Machina Grifeo

È online e operativa la piattaforma telematica, predisposta dal MIT in ottemperanza al Decreto 18/8/2025, n. 305, per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il decreto del 29 settembre segna, infatti, la partenza del censimento e del monitoraggio di tutti gli autovelox e simili, stabilendo che solo i dispositivi comunicati e registrati potranno essere utilizzati legittimamente.

Da oggi e per due mesi, dunque, le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi di polizia stradale devono inserire sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l’accertamento. L’inserimento dei dati relativi a ciascun dispositivo o sistema è la condizione necessaria per il legittimo utilizzo degli autovelox.

Per il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante (Forza Italia): “Parte una grande operazione trasparenza che il Paese attendeva da tempo, garantendo a tutti la libera consultazione dei dati. L’obbligo di inserimento dei dati rappresenta un importante meccanismo di tutela per cittadini. Una vera e propria svolta per mettere un freno alle multe selvagge e impedire che gli autovelox siano usati solo per fare cassa”

Il Codacons, in una nota, ricorda che “allo scadere di tale termine chi non fornisce i dati richiesti non potrà più utilizzare autovelox sul proprio territorio, con il conseguente spegnimento degli apparecchi a partire dal prossimo 30 novembre”. “Seppure con grande ritardo, sarà finalmente possibile conoscere – prosegue - il numero di apparecchi installati in Italia, la loro ubicazione, e tutte le specifiche tecniche, ma rimane ancora in piedi il problema sull’omologazione. Il caos autovelox - spiega - dura oramai da 18 mesi, da quando cioè la Cassazione ad aprile 2024 ha stabilito la nullità delle multe elevate dagli apparecchi approvati ma non omologati: oggi quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili, oltre a non essere omologato, è stato approvato prima del 2017, data che fa da spartiacque in tema di omologazione e possibile utilizzo degli apparecchi, con conseguente valanga di ricorsi da parte degli automobilisti multati”.

Le amministrazioni, dunque, dovranno inserire sul portale: marca, modello, tipo, l’eventuale versione, la matricola e gli estremi del decreto MIT di approvazione o di estensione del dispositivo o sistema. Ogni variazione o modifica rispetto ai dati inseriti deve essere immediatamente comunicata. I dati inseriti dalle amministrazioni saranno pubblicate sul portale istituzionale del MIT per poterne garantire la libera consultazione. L’inserimento dei dati relativi a ciascun dispositivo o sistema è la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi da parte di amministrazioni ed enti.

Nello specifico il Decreto direttoriale prot. 367 del 29 settembre 2025 del Mit (Direzione Generale per la Motorizzazione) prevede dunque che le amministrazioni e gli enti competenti (es. Polizia, enti locali) trasmettano tramite la piattaforma i dati relativi ai dispositivi di controllo della velocità (marca, modello, conformità, ecc.). La comunicazione è condizione necessaria per il legittimo utilizzo di tali dispositivi. L’elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati sarà pubblicato sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le regole sulla necessità di comunicazione diventano effettive dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul portale ministeriale.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Civile