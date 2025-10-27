COCUZZA ha assistito Queensgate Investments nel trasferimento delle attività italiane del Gruppo Generator a Brookfield real estate business

Patrizio Cataldo, Giulia Comparini, Alessandro Cappai

COCUZZA, con un team composto dagli avvocati Giulia Comparini, Patrizio Cataldo, Alessandro Cappai e Samira Minogini e dalla dott.ssa Giorgia Nava, in coordinamento con il lead transaction counsel Brown Rudnick, ha assistito Queensgate Investments in relazione ai profili italiani del trasferimento a Brookfield real estate business delle attività europee del Gruppo Generator, brand di ostelli in rapida espansione in Europa e pioniere del concetto di lifestyle accessibile con una forte offerta F&B.

L’operazione ha incluso anche le strutture ricettive italiane di Roma e Venezia.

I profili notarili dell’operazione italiana sono stati seguiti dal notaio Fabio Gaspare Pantè.