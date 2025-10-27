Multiply group acquisisce la maggioranza di Isem: gli studi coinvolti

Alessandro Seganfreddo, Francesco Florio, Guidomaria Brambilla e Augusto Santoro

Multiply Group, la holding di Abu Dhabi che investe e gestisce attività commerciali a livello globale, e Peninsula Capital hanno annunciato gli accordi per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in ISEM, uno dei principali gruppi europei nel settore del packaging.

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Multiply Group e Peninsula Capital (lato buy side) per gli aspetti M&A con un team multigiurisdizionale guidato dai partner Alessandro Seganfreddo e Alex Dolmans che ha incluso gli associate Maria Lucia Passador, Stefania Maracich e Francesco Santella, il partner Iacopo Canino per gli aspetti di finanza, il partner Casto Gonzalez-Paramo e la senior associate Raquel Fernandez per gli aspetti antitrust e FDI, nonché il partner Alexander Koch e il counsel Emmanuel Lamaud per gli aspetti di diritto lussemburghese.

Legance ha assistito Peninsula Capital nel reinvestimento in ISEM e negli accordi parasociali con Multiply, con un team composto dal partner Francesco Florio, dal senior counsel Marino Ghidoni e dal counsel Alessandro Airaghi.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Herbert Smith Freehills Kramer hanno prestato assistenza a Peninsula Capital (lato sell side) nel complessivo processo di vendita.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito con un team guidato dal partner Guidomaria Brambilla con il senior associate Gianludovico Maggi e l’associate Emanuele Borelli.

Herbert Smith Freehills Kramer con un team guidato dal partner Augusto Santoro con Bernadetta Troisi, of counsel e Cesare Saputo, senior associate.