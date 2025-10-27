Fondo garanzia Tfr: domande estese agli avvocati
L’Inps rende noto di aver esteso il servizio online per l’invio delle domande di intervento del Fondo di garanzia Tfr anche agli avvocati
Domande telematiche di intervento del Fondo di garanzia del TFR accessibili anche agli avvocati. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 3144/2025 comunicando che a partire dal 23 ottobre scorso, il servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, inizialmente riservato ai cittadini, e successivamente ai patronati, è esteso anche agli avvocati...