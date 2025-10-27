Fondo garanzia Tfr: domande estese agli avvocati

Domande telematiche di intervento del Fondo di garanzia del TFR accessibili anche agli avvocati. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 3144/2025 comunicando che a partire dal 23 ottobre scorso, il servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, inizialmente riservato ai cittadini, e successivamente ai patronati, è esteso anche agli avvocati...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi