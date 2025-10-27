CDP Venture Capital continua a investire in Tretau. Alma LED ancora al fianco di CDP Venture Capital.

Marco Nicolini, Andrea Rosi, Marco Rosato

Alma LED ha assistito CDP Venture Capital SGR, per conto dei fondi Corporate Partners I – Comparti IndustryTech ed EnergyTech, Fondo di Co-Investimento MiSE e Fondo PiemonteNext – Comparto Due, nell’ambito del round Serie C promosso da Tretau, società attiva a livello europeo nello sviluppo di tecnologie brevettate per la produzione di fili magnetici privi di solventi, destinati a motori, trasformatori e generatori elettrici.

Per il team legale interno di CDP Venture Capital hanno lavorato il Responsabile Alessandro di Gioia e Francesca Galetti.

Il Team di Alma LED che ha seguito l’operazione era composto dai partner M&A Marco Nicolini e Andrea Piermartini Rosi, con il supporto del senior associate Marco Rosato.

Il round Serie C, che fa seguito alla partecipazione di CDP (sempre assistita dallo studio legale Alma LED) nel round Serie B chiuso a dicembre 2024, è stato guidato da T2Y Capital, con la partecipazione di investitori istituzionali e industriali già presenti nel capitale della società, tra cui Finindus, MITO Tech Ventures, Syensqo e Santander Alternative Investments.