McDermott Will & Schulte e Clifford Chance nell’acquisizione della maggioranza di Else Solutions da parte di 21 Invest Healthcare

Penco Salvi, Scandale, Raso

Il fondo 21 Invest Healthcare gestito da 21 Invest SGR S.p.A., ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Else Solutions S.r.l., società attiva nella produzione e fornitura di attrezzature e servizi per il settore medicale, con personale altamente qualificato nei campi della medicina nucleare, radioterapia, radiodiagnostica e radioprotezione.

La maggior parte dei soci venditori ha reinvestito nel progetto per complessivamente il 30% del capitale, insieme al nuovo Amministratore Delegato, Emiliano Spagnolo. L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A.

21 Invest è stata assistita da McDermott Will & Schulte, con un team multidisciplinare composto dai partner Ettore Scandale ed Enrico Raso, dall’associate Emma Greselin e dalla trainee Maria Stefani, coadiuvati da Emanuele Licini, per gli aspetti corporate, e dal partner Giancarlo Castorino, dal counsel Nicolò Perricone e dall’associate Edoardo Testagrossa, per i profili relativi al finanziamento. Giovannelli e Associati ha assistito l’acquirente per gli aspetti fiscali dell’operazione, con i partner Diego De Francesco e Saverio Pizzi.

I soci venditori di Else Solutions sono stati assistiti da Clifford Chance, con un team multidisciplinare guidato dal partner Umberto Penco Salvi, affiancato dai senior associate Vittorio Novelli e Andrea Andolina, e dall’associate Edoardo Coletti. I profili giuslavoristici sono stati seguiti dalla partner Simonetta Candela.

Insieme a 21 Invest, hanno investito nell’operazione BNP Paribas BNL Equity Investments S.p.A., assistita da Chiomenti, con Manfredi Vianini Tolomei, Luigi Vaccaro, Giulia Uboldi e Matteo Berti, e Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A., assistito da LMS – Studio Legale, con i partner Annalisa Esposito e Fabio Niccoli.

Banco BPM S.p.A. è stata assistita da Ashurst, con un team composto dal partner Riccardo Rossi, dall’associate Marco Sangiorgi e dalla trainee Silvia Mattioli De Agostini.

Pavia & Ansaldo con le partner Milena Prisco e Valentina Simonelli, ha affiancato Emiliano Spagnolo nel suo ingresso come amministratore delegato.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal Notaio Angelo Busani dello studio notarile Busani & Partners.

Advisor finanziario dell’operazione è stata GC Advisor.

L’ingresso di 21 Invest Healthcare è finalizzato a rafforzare la posizione di Else Solutions nei mercati nazionale e internazionale, facendo leva sulle competenze tecniche e sulla profonda conoscenza del settore medicale messe a disposizione dal fondo, specializzato proprio nel comparto in cui la società opera.