Dentons con Fidelity International nella quotazione di due nuovi ETF
Lo studio legale Dentons ha assistito Fidelity International nel processo di quotazione sul mercato ETFplus di Borsa Italiana di azioni dei comparti Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF e Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF, emesse dalla società di investimento irlandese Fidelity UCITS ICAV
Entrambi i comparti sono a gestione attiva e mirano a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo attraverso una selezione quantitativa e sistematica di titoli azionari statunitensi ad alto potenziale. Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF concentra gli investimenti su società a elevata capitalizzazione comparabili a quelle incluse negli indici Russell 1000 o S&P 500, mentre Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF investe in società statunitensi a media e piccola capitalizzazione, con l’obiettivo di generare una sovraperformance in relazione, rispettivamente, all’S&P 500 (Total Return Net Index) e al Russell 2500 Net of 30% Tax Index.
Dentons ha curato gli aspetti legali del processo di quotazione e offerta, nonché i rapporti con le Autorità di vigilanza, con un team guidato dal partner Alessandro Engst e composto dal senior associate Federico Atorino e dal trainee Niccolò Mauro.
Dentons ha affiancato il team legale interno di Fidelity International.