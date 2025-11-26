Gli studi nella cessione di G. Schneider S.p.A. a G. Modiano delle attività nel settore laniero

Carmine Oncia, Lodovico Montevecchi, Iacopo Bissi, Paolo Visconti, Claudio Zanda, Francesco Faldi

G. Modiano Ltd. e G. Schneider S.p.A. hanno concluso un accordo di cessione attraverso il quale tutte le attività lanifere di G. Schneider S.p.A. – ad eccezione di quelle in Mongolia e Sud America – sono state trasferite a G. Modiano Ltd., dando vita a un’operazione che rafforza il posizionamento del nuovo gruppo quale riferimento d’eccellenza nella filiera europea della lana.

L’operazione è stata guidata, per G. Schneider, dall’amministratore delegato Laura Ros e dal CFO di gruppo Andrea Carenzi.

Giliberti Triscornia e Associati ha assistito la società con un team composto dal partner Carmine Oncia e dagli associate Edoardo La Bionda e Silvia Dalla Quercia per i profili relativi ai rapporti con gli istituti finanziatori, e dal counsel Lodovico Montevecchi e dagli associate Ilaria Di Pasquale, Federico Grossi e Valentina Numeroli per i profili legati all’acquisizione. Lo Studio Legale Tributario Marino Ballancin e Associati ha assistito G. Schneider per i profili fiscali dell’operazione. PwC Italia, con un team composto dai partner Michele Peduzzi e Giacomo Bonaiti Pedroni, dalla manager Sara Benedetti e dall’associate Giovanni Piziali, ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione.

Per gli aspetti di proprietà intellettuale relativi ai marchi connessi all’operazione, G. Schneider è stata assistita dallo studio Greco Vitali Associati con Benedetta Rampi.

L’acquirente è stato assistito dagli avvocati Iacopo Bissi e Paolo Visconti dello studio Carmini Avvocati Associati.

I creditori finanziari di G. Schneider S.p.A. e Loan Agency Services S.r.l., in qualità di agente del pool, sono stati assistiti da Linklaters, con il partner Francesco Faldi e le associate Marilisa Ciotta e Chiara Savarese. Inoltre, illimity SGR (in qualità di società di gestione del fondo iCCT), primo creditore nonché azionista dal gruppo Schneider, è stata assistita da Molinari, con il partner Claudio Zanda e l’associate Francesca De Stasio.