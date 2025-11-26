Professione e Mercato

Gli studi nella cessione di G. Schneider S.p.A. a G. Modiano delle attività nel settore laniero

G. Modiano Ltd. e G. Schneider S.p.A. hanno concluso un accordo di cessione attraverso il quale tutte le attività lanifere di G. Schneider S.p.A. – ad eccezione di quelle in Mongolia e Sud America – sono state trasferite a G. Modiano Ltd., dando vita a un’operazione che rafforza il posizionamento del nuovo gruppo quale riferimento d’eccellenza nella filiera europea della lana.

Carmine Oncia, Lodovico Montevecchi, Iacopo Bissi, Paolo Visconti, Claudio Zanda, Francesco Faldi

G. Modiano Ltd. e G. Schneider S.p.A. hanno concluso un accordo di cessione attraverso il quale tutte le attività lanifere di G. Schneider S.p.A. – ad eccezione di quelle in Mongolia e Sud America – sono state trasferite a G. Modiano Ltd., dando vita a un’operazione che rafforza il posizionamento del nuovo gruppo quale riferimento d’eccellenza nella filiera europea della lana.

L’operazione è stata guidata, per G. Schneider, dall’amministratore delegato Laura Ros e dal CFO di gruppo Andrea Carenzi.

Giliberti Triscornia e Associati ha assistito la società con un team composto dal partner Carmine Oncia e dagli associate Edoardo La Bionda e Silvia Dalla Quercia per i profili relativi ai rapporti con gli istituti finanziatori, e dal counsel Lodovico Montevecchi e dagli associate Ilaria Di Pasquale, Federico Grossi e Valentina Numeroli per i profili legati all’acquisizione. Lo Studio Legale Tributario Marino Ballancin e Associati ha assistito G. Schneider per i profili fiscali dell’operazione. PwC Italia, con un team composto dai partner Michele Peduzzi e Giacomo Bonaiti Pedroni, dalla manager Sara Benedetti e dall’associate Giovanni Piziali, ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione.

Per gli aspetti di proprietà intellettuale relativi ai marchi connessi all’operazione, G. Schneider è stata assistita dallo studio Greco Vitali Associati con Benedetta Rampi.

L’acquirente è stato assistito dagli avvocati Iacopo Bissi e Paolo Visconti dello studio Carmini Avvocati Associati.

I creditori finanziari di G. Schneider S.p.A. e Loan Agency Services S.r.l., in qualità di agente del pool, sono stati assistiti da Linklaters, con il partner Francesco Faldi e le associate Marilisa Ciotta e Chiara Savarese. Inoltre, illimity SGR (in qualità di società di gestione del fondo iCCT), primo creditore nonché azionista dal gruppo Schneider, è stata assistita da Molinari, con il partner Claudio Zanda e l’associate Francesca De Stasio.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato