Tonucci & Partners al fianco del collegio Don Mazza per la presa in gestione della residenza universitaria Arianum. L’avvocato Ivan Rigatti e il team di Padova hanno assistito il collegio Don Nicola Mazza per gli aspetti legali dell’operazione

Ivan Rigatti

Tonucci & Partners ha assistito il Collegio Don Nicola Mazza, ente religioso riconosciuto attivo nelle città di Padova, Verona e Roma, nell’ambito dell’operazione che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo per la gestione della Residenza universitaria Marianum, storica struttura di Padova con 90 posti alloggio.

Con questa operazione sostenuta anche dalla Diocesi di Padova e dall’Università di Padova, il Collegio Mazza rafforza la propria presenza nella città di Padova e permette di evitare la chiusura della Residenza Marianum. Con l’inserimento di questa struttura, il Collegio Don Nicola Mazza gestisce oggi otto residenze universitarie, di cui sei riconosciute come Collegi Universitari di Merito dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nelle città universitarie di Padova, Verona e Roma.

Tonucci & Partners ha seguito i profili legali dell’operazione con l’avvocato Ivan Rigatti e il team di professionisti della sede di Padova, confermando la consolidata esperienza dello Studio in questo settore e l’attenzione dedicata alle attività dirette alla cura e alla formazione della persona.