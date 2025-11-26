SI – Studio Inzaghi e STTI – Studio Amministrativisti avviano una collaborazione per le operazioni real estate su Roma e Milano

Inzaghi, Valeri

SI – Studio Inzaghi e STTI – Studio Amministrativisti rendono noto di aver avviato una collaborazione paritaria, finalizzata a potenziare la propria presenza nelle rispettive sedi ed in particolare a rafforzare l’assistenza dei clienti in operazioni immobiliari a Roma. L’obiettivo è mettere a fattor comune le rispettive competenze per rafforzare l’assistenza in operazioni real estate su Roma e Milano, con particolare riferimento a quelle di maggiore complessità che richiedono una specifica expertise rispetto alla normativa locale.

L’accordo prevede la piena autonomia e indipendenza dei due Studi e consentirà di sviluppare significative sinergie operative per assistere i clienti con un team integrato.

SI – Studio Inzaghi è uno studio legale full-service con focus sul real estate, con 35 professionisti di cui 7 partner. SI presta assistenza a clienti italiani ed internazionali in operazioni di investimento immobiliare, con riferimento alle diverse asset class. Lo studio si occupa, in particolare, di contrattualistica immobiliare (compravendite, locazioni e sale & lease back), edilizia e urbanistica, tax, appalti, ambientale e litigation.

STTI – Studio Amministrativisti, fondato nel 2008 dall’Avv. Giovanni Valeri, è attualmente composto da 7 professionisti. Lo Studio fornisce assistenza in tutte le fasi di approvazione e realizzazione degli interventi sul territorio utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti della pianificazione urbanistica e della trasformazione edilizia, anche i più innovativi istituti in materia di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio.

“Siamo davvero soddisfatti di poter annunciare l’avvio di questa collaborazione paritaria” – spiega Guido Alberto Inzaghi, managing partner di SI – Studio Inzaghi – “il mercato romano presenta importanti margini di crescita e STTI – Studio Amministrativisti ha una storia di eccellenza nei profili di urbanistica e trasformazione del territorio, particolarmente rilevanti per quanto riguarda le operazioni di rigenerazione urbana.”

“Siamo lieti di intraprendere un percorso comune di proficua collaborazione con SI – Studio Inzaghi” – dichiara Giovanni Valeri – “al quale siamo legati da stima reciproca e da rapporti professionali e personali di lunga data. Dinanzi ad un settore in evoluzione, è una straordinaria occasione per rafforzare e valorizzare l’assistenza specializzata agli operatori del real estate”.