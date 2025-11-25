Gli studi con Vivai Nischler nell’operazione di ottimizzazione finanziaria
Completata con successo l‘operazione di ottimizzazione finanziaria di Vivai Nischler, con la definizione di un accordo di riorganizzazione finanziaria funzionale al percorso di rilancio avviato nel 2023 e a garantire stabilità e prospettive di crescita a una delle principali realtà vivaistiche europee.
Completata con successo l‘operazione di ottimizzazione finanziaria di Vivai Nischler, con la definizione di un accordo di riorganizzazione finanziaria funzionale al percorso di rilancio avviato nel 2023 e a garantire stabilità e prospettive di crescita a una delle principali realtà vivaistiche europee.
L’azienda conta più di 200 posti di lavoro, oltre l’indotto, un patrimonio di competenze agricole altamente specializzate unico nel settore di riferimento, e un’infrastruttura produttiva di oltre 400...