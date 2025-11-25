Jones Day e ADVANT Nctm nello sviluppo e cessione di un portafoglio di quattro immobili a destinazione residenza sanitaria assistenziale

Neil De Biase, Paolo Foppiani, Vito Bisceglie

Jones Day e ADVANT Nctm hanno assistito, rispettivamente, Kryalos SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali denominato “Euryale Healthcare Italia 2” (in qualità di acquirente), e Carron Cav. Angelo S.p.A. (in qualità di sviluppatore e venditore), nell’ambito di un’operazione avente ad oggetto lo sviluppo e la cessione di un portafoglio di quattro immobili a destinazione residenza sanitaria assistenziale (RSA) siti in Lombardia, per un totale di oltre 750 posti letto.

L’operazione ha previsto la compravendita degli immobili tra Carron e il fondo gestito da Kryalos, unitamente alla contestuale sottoscrizione di contratti di locazione appositamente negoziati con l’operatore Codess Sociale Società Cooperativa Sociale, realtà attiva in 11 regioni italiane nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, con oltre 9.000 persone assistite.

Per Jones Day, il team è stato guidato dal Partner Paolo Foppiani, coadiuvato dal Senior Associate Neil De Biase e dall’Associate Renato Benincasa, avvalendosi altresì della supervisione della Of Counsel Carla Calcagnile per i profili fiscali.

Per ADVANT Nctm, il team è stato guidato dal Partner Vito Bisceglie, coadiuvato dalla Senior Associate Elena Granati e dall’Associate Andrea Lombardi.

Per Carron Cav. Angelo S.p.A. l’operazione è stata seguita dalla CFO Marta Carron, nonché dal team interno legale e tecnico di Carron, composto da Andrea Dal Negro, Marco Schiesaro, Renato Minato e Andrea Scomazzon.