Bird & Bird nell’acquisizione di Olistika da parte del search fund Star First

Star First Partners, search fund italiano fondato da Alessandro Conti, ha completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Olistika, società sammarinese attiva nella produzione e commercializzazione di pet food. L’acquisizione è avvenuta mediante la creazione di un veicolo societario di diritto italiano, nel quale uno dei venditori ed ex CEO ha reinvestito. Il finanziamento dell’operazione è avvenuto, in parte, mediante capitale raccolto direttamente dagli investitori in Star First, in parte, mediante un finanziamento erogato da Solution Bank (Vito Ronchi, Ambra Cortesi e Andrea Bellettini).

Star First è stata assistita, per i profili societari, da Bird & Bird con un team guidato dal partner Calogero Porrello (nella foto a sinistra), coadiuvato dall’associate Alice Maria Cuccio (nella foto a destra). Inoltre, per i profili relativi al financing, Star First è stata assistita dall’Avv. Gaetano Petroni. Studio CSSF, con il partner Luca Sintoni, ha invece supportato l’acquirente con riferimento agli aspetti fiscali.

Solution Bank è stata assistita dallo Studio Legale Lawal con un team coordinato dal senior associate

Luca Gobbi e composto dall’associate Marco Baio.