Linklaters, Herbert Smith Freehills Kramer e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nella quotazione di Più Medical su Euronext Growth Milan

Alessandra Ortelli, Fabio Balza, Francesco Pasello

Linklaters ha assistito Più Medical – piattaforma di consolidamento con modello buy-fix-scale attiva nel settore della farmacia retail – nel collocamento finalizzato all’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il collocamento è stato seguito da Banca Investis quale joint global coordinator, joint bookrunner e specialist; da Value Track SIM quale Euronext Growth Advisor, joint global coordinator e joint bookrunner; e da TP-ICAP quale joint bookrunner. Emintad ha agito in qualità di advisor finanziario.

Nel contesto dell’operazione e ad ulteriore supporto della strategia di crescita per linee esterne Più Medical ha altresì sottoscritto un contratto di finanziamento con Arcano Partners.

Aether con un team coordinato da Stefano Petrelli ha agito in qualità di Agente del finanziamento.

Linklaters ha curato sia gli aspetti legali che fiscali relativi alla quotazione, agli accordi con First SICAF in qualità di anchor investor e al finanziamento con Arcano Partners, assistendo gli azionisti anche nella riorganizzazione prodromica alla nascita di Più Medical.

Il team di professionisti di Linklaters è stato coordinato, per gli aspetti corporate e capital market, da Francesco Eugenio Pasello, con il supporto di Thomas Alves Pereira e di Matilde Maria Troiani, nonché di Augusto Fracasso in relazione agli accordi con First SICAF; mentre il team fiscale è stato coordinato da Fabio Balza con il supporto di Alessandro Caroli, Giovanni Moretta e Rebecca Tatoni. Gli aspetti banking relativi al finanziamento con Arcano Partners sono stati seguiti dal team coordinato da Alessandra Ortelli con il supporto di Chiara Buscicchio.

First SICAF è stata assistita da Herbert Smith Freehills Kramer, con un team guidato da Augusto Santoro, coadiuvato da Bernadetta Troisi e da Guglielmo Ferrari.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Arcano Partners in relazione al finanziamento con un team composto, per gli aspetti legali, da Marc-Alexandre Courtejoie, con Riccardo Barreca e Camilla Rinaldi e, per gli aspetti fiscali, da Michele Aprile e da Roger Demoro.