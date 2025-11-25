Gli studi coinvolti nel finanziamento al Fondo Arcimboldo gestito da Kryalos SGR

Domenico Fanuele, Luca Maffia

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Kryalos SGR, società privata di gestione del risparmio e uno dei principali attori del mercato immobiliare italiano, nel finanziamento concesso al fondo Arcimboldo, gestito da Kryalos SGR e sottoscritto da fondi riconducibili a Hayfin Capital Management LLP.

L’operazione di rifinanziamento si inserisce nel più ampio processo di valorizzazione e gestione attiva degli asset retail del fondo Arcimboldo, a seguito dell’acquisizione del Bicocca Village finalizzata nel dicembre 2023.

White & Case ha assistito Kryalos SGR con un team guidato dai partner Luca Maffia, Domenico Fanuele e Davide Cavazzana e ha incluso l’associate Marco Cattani (tutti dell’ufficio di Milano).

McDermott Will & Schulte ha assistito i finanziatori con un team composto dagli avvocati Giancarlo Castorino, Nicolò Perricone e Ambrogio Carriere.