Gli studi legali coinvolti nel riscadenzamento dei debiti di Neptunia

Gennaro De Francesco, Giulia Vettori, Bettaglio Emilio, Ferracin Davide, Giacomo Bonfante, Giacomo Rossetti

Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., agendo per conto del fondo chiuso riservato Clessidra Credit Recovery Fund, ha concluso con Neptunia S.p.a., società del gruppo Tourist Ferry Boat, un accordo di rimodulazione e riscadenzamento del debito, successivamente all’operazione di acquisto dai creditori finanziari dei crediti e rapporti giuridici nei confronti di Neptunia.

Lo studio Giliberti Triscornia e Associati, con il partner Emilio Bettaglio, il senior associate Davide Ferracin e il trainee Luca Maugeri, ha affiancato Clessidra, mentre il pool di creditori finanziari è stato assistito dallo studio Ughi e Nunziante, con il partner Giacomo Bonfante e l’associate Giacomo Rossetti.

Neptunia S.p.a. è stata affiancata da Hogan Lovells Studio Legale, con un team composto dal partner Francesco De Gennaro, dalla senior associate Giulia Vettori e dal trainee Romolo Junior Cicala, da CapitaLink in qualità d