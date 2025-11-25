Armonia SGR su PSH, tutti gli advisor dell’operazione

Team

Armonia SGR e stata assistita dallo Studio Alonzo Committeri & Partners con il founding partner Gian Marco Committeri insieme con gli associate Angelo Cerrai, Chiara Ferilli, Matteo Ponzetta, Francesco Santori e Tommaso Malatesti, (toto del team) per tutti gli aspetti fiscali e di due diligence relativi allkoperazione di acquisizione di una quota di maggioranza in Prevenzione e Salute Holding S.r.l., , gruppo italiano specializzato nella gestione di poliambulatori e centri medici attivo in diverse regioni d’Italia.

Armònia si è anche avvalsa della consulenza di EY Parthenon, KPMG,Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e. Greenberg Traurig ha seguito gli aspetti legati al financing, con un finanziamento sottoscritto da Banca Ifis, BPER e Unicredit. PSH è stata assistita da Banca Finint in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Gnudi e da Studio Legale Chiomenti e Deloitte sugli aspetti legali.