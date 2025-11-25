Gli advisors legali nella JV Lapo Compound

Meital Zimberg Lederman, Vera Greco

Polyram Group ha acquistato una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Lapo Compound, società italiana attiva nella produzione di compound plastici ad alte prestazioni, operante nel settore automotive e industriale offrendo soluzioni tecniche e personalizzate.

L’acquirente è Polyram UK Ltd., società appartenente al Gruppo Polyram, gruppo internazionale con headquarters in Israele e presenza globale, specializzato nella produzione di tecnopolimeri e soluzioni avanzate nel campo dei materiali plastici.

L’operazione rappresenta per Lapo Compound un passo strategico di grande rilevanza, che consente alla società di accedere alla rete globale, alle capacità produttive e alle competenze di Polyram, dando ulteriore impulso al proprio percorso di crescita e internazionalizzazione. Polyram consolida ulteriormente la propria presenza nel mercato europeo dei compound ad alte prestazioni.

Polyram Group è stata affiancata dallo studio internazionale Naschitz, Brandes, Amir & Co., Advocates, con un team guidato dal name partner Sharon Amir, insieme a Meital Zimberg Lederman (in foto) e Avi Ezra. Lo Studio Rucellai& Raffaelli con il partner Enrico Sisti e i senior associates Paolo Belli e Flippo Agosti ha assistito gli acquirenti per i profili di diritto italiano.

I venditori sono stati assistiti per i profili legali da Gitti and Partners, con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dall’associate Vera Greco (in foto), con il supporto della junior associate Michelle Leone per gli aspetti corporate–M&A e contrattuali dell’operazione, della senior associate Virna Ferretto per gli aspetti real estate e della partner Elisa Mapelli e del junior associate Francesco Cannavina per gli aspetti labour.

MP Corporate Finance ha assistito i venditori con un team composto da Markus Wildmoser, Lars Swennen e Tommaso Ferrari.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo.