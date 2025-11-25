Gli Studi Legali coinvolti nel round Seed da 2,1 milioni di euro in Klaaryo

Beatrice Gragnoli, Lucia Occhiuto, Massimo Giuliano, Paola Cairoli e Filippo Camerada

Klaaryo, startup che ha sviluppato un sistema di recruiting conversazionale basato su WhatsApp e AI, ha concluso un round di investimento di oltre 2,1 milioni di euro. L’aumento di capitale è stato guidato da The Techshop SGR, tramite il fondo Techshop I, fondo pre-seed e seed dedicato alle startup italiane nel software B2B con particolare focus nel SaaS (Software as a Service). Co-investor è Frontech Accelerator, l’acceleratore per le tecnologie di frontiera della Rete Nazionale CDP.

Hanno partecipato all’operazione diversi business angel, tra cui Ottavio Maria Campigli con alcuni soci di W Executive, i founder di Hlpy e Paolo Fois, founder e CEO di Lexroom.

Fondata da Federico Pedron, Luca Tamborino Frisari e Luigi Adornetto, Klaaryo ha sviluppato un sistema di recruiting conversazionale basato su WhatsApp e AI, volto a innovare l’intera employee journey, dall’attrazione dei talenti all’onboarding fino all’engagement, superando il concetto tradizionale di recruiting.

Il nuovo capitale consentirà a Klaaryo di ampliare il team, accelerare lo sviluppo della piattaforma, rafforzare la posizione di category leader, consolidare il mercato italiano e aprire nuovi mercati europei.

Occhiuto Legal ha assistito il lead investor The Techshop SGR, con un team composto da Lucia Occhiuto, fondatrice dello studio, e dalla senior associate Beatrice Gragnoli per gli aspetti di M&A e Venture Capital. I profili di proprietà intellettuale e IT sono stati seguiti da Alecsia Pagani, of counsel dello studio.

Klaaryo è stata assistita per tutti gli aspetti dell’operazione da Giovannelli e Associati, con un team guidato dal partner Matteo Colombari e composto dalla counsel Paola Cairoli, l’associate Filippo Camerada e la trainee Camilla Caliterna.

Frontech è stata assistita dal Prof. Avv. Massimo Giuliano dello Studio Legale Giuliano e Di Gravio, nella negoziazione e finalizzazione dell’accordo di investimento.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal Notaio Isabella Nardi.