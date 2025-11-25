Deloitte Legal e creo+ nell’acquisizione di Omega3c da parte di Atombit

Sciortino, Michelini

Deloitte Legal ha assistito Atombit Limited, leader pan-europeo nei servizi di Experience Intelligence, supportata dal fondo Palatine Private Equity, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Omega3c, una società indipendente con sede a Milano che offre soluzioni di customer and employee experience transformation.

L’acquisizione di Omega3c si inserisce nell’ambito di un piano di acquisizioni a livello internazionale attraverso cui Atombit, con il supporto di Palatine Private Equity, mira ad espandere la gamma e l’ambito geografico delle proprie attività attraverso la creazione di una piattaforma integrata a livello pan-europeo capace di aggregare soluzioni di comprovato successo e talenti affermati in aree complementari e coerenti con la visione di Atombit, al fine di dar vita a un nuovo soggetto leader di mercato nella fornitura di soluzioni di Experience Intelligence ROI-driven.

Deloitte Legal ha assistito Atombit con riferimento alla due diligence legale e per tutti i profili di diritto italiano dell’operazione, con un team multidisciplinare guidato dal partner Andrea Sciortino (in foto) e coordinato dall’of counsel Federico Michelini (in foto), insieme a Domiziana Stradiotti nonché, per gli aspetti giuslavoristici, a Marco Marzani e Federica Bernasconi.

Atombit è stata inoltre assistita, per i profili legali e contrattuali di diritto inglese relativi all’operazione, dallo studio Gateley Legal, con la partner Beth Mather e l’associate Rosie Butler.

I soci venditori e manager di Omega3c sono stati assistiti da creo+ con il partner Marco Petrucci per gli accordi iniziali di NDA e LOI, la definizione e redazione del contratto di cessione delle quote e dei contratti relativi alla successiva collaborazione fra cedenti e Atombit. I profili di diritto inglese sono stati seguiti dall’avvocato Dominic Pini dello studio Pini Franco llp.