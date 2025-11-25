Gianni & Origoni e BonelliErede per il round di investimento seed in Guidoio

Boccioletti Rodrigo, Grippo Emanuele, Bianchi Frangipane Giulia, Duca Benedetta

Guidoio, startup che ha lo scopo di digitalizzare l’accesso alla patente di guida, ha annunciato la chiusura di un round di seed da 3,5 milioni di euro.

Il round è stato guidato da 360 Capital Partners S.A.S., con la partecipazione di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A..

Le risorse raccolte dal round saranno impiegate in tre aree strategiche: sviluppo della crescita, potenziamento del prodotto e ampliamento del team.

Fondata nel 2023 da Lorenzo Mannari e supportata da Giuseppe Cavallaro, Guidoio nasce con l’obiettivo di rivoluzionare il percorso per conseguire la patente B rendendo l’esperienza più semplice, chiara e accessibile.

Ad oggi la società è attiva Milano e Varese, Monza, Torino e Bologna ma mira ad espandere il suo modello di autoscuola in oltre 30 città entro la fine del 2026.

GOP ha assistito Guidoio con un team composto dai partner Rodrigo Boccioletti e Emanuele Grippo, coadiuvato dal counsel Edoardo Brillante e il senior associate Federico Montinaro.

Nel contesto dell’operazione, 360 Capital è stata assistita, relativamente ai profili di venture capital e diritto societario, da BonelliErede, con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, dal managing associate Enrico Goitre e dagli associate Benedetta Duca e Andrea Pucci.

Le operazioni notarili sono state affidate al notaio Federico Mottola Lucano dello studio ZNR Notai.