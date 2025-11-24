Coworking avvocati: nuova convenzione Cassa Forense-Poste Italiane

Nuove opportunità di coworking per gli avvocati. Ad annunciarlo è Cassa Forense sul portale CFnews, grazie alla convenzione con “Spazi per l’Italia”, il progetto di Poste Italiane dedicato al lavoro flessibile. Una nuova possibilità per gli avvocati iscritti, dunque, che possono accedere a una rete nazionale di spazi di coworking con condizioni agevolate.

Una rete di 250 sedi per lavorare in modo flessibile

Nello specifico, la convenzione consente agli iscritti di utilizzare ambienti di lavoro attrezzati presenti in 250 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. Gli spazi includono uffici privati, postazioni in open space e, ove disponibili, sale riunioni. Gli avvocati possono usufruire, spiega la Cassa, di un codice sconto personale e riutilizzabile, che riduce i costi delle prenotazioni di uffici privati, postazioni in open space e, ove disponibili, sale riunioni.

Ambienti attrezzati e pensati per esigenze diverse

Le sedi di “Spazi per l’Italia” sono ospitate in edifici centrali e ristrutturati, progettati per garantire comodità e funzionalità, e dotati di connessione Wi-Fi, climatizzazione, stampanti, utenze comprese e area break.

Gli iscritti, precisa ancora l’ente previdenziale, possono scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità: uffici privati per la massima tranquillità, open space per un ambiente più dinamico, sale riunioni per incontri professionali con colleghi o clienti.

Nella fase iniziale, sono 50 le sedi già operative, mentre altre duecento sono in apertura nell’ambito del progetto POLIS.

Come ottenere il codice promozionale

Per ricevere il codice promozionale, l’avvocato deve accedere alla propria area riservata sul sito della Cassa, entrando nella posizione personale e cliccando sul link “Spazi per l’Italia - Codice promozione”. Ottenuto il codice, lo stesso dovrà essere inserito sulla piattaforma “Spazi per l’Italia”, al momento dell’utilizzo e previa registrazione. Il codice può essere utilizzato anche per prenotazioni successive senza la necessità di richiedere un nuovo accesso.

Info

Tutte le informazioni sulla convenzione sono disponibili nelle sezioni Convenzioni del sito della Cassa, unitamente alle altre agevolazioni dedicate agli iscritti. Per contatti diretti, si può scrivere all’indirizzo mail spaziperlitalia@posteitaliane.it