DLA Piper e GOP nell’operazione di finanziamento da 100 milioni di euro per la riqualificazione dello storico edificio Odeon a Milano
DLA Piper e Gianni & Origoni hanno assistito in qualità di società di gestione del fondo di investimento immobiliare “Aedison”, e Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha agito come arranger, bookrunner, underwriter, finanziatore originario, facility agent e green loan coordinator, nell’ambito di un finanziamento da circa 100 milioni di euro.
DLA Piper e Gianni & Origoni hanno assistito, rispettivamente, Kryalos SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo di investimento immobiliare “Aedison”, e Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha agito come arranger, bookrunner, underwriter, finanziatore originario, facility agent e green loan coordinator, nell’ambito di un finanziamento da circa 100 milioni di euro.
L’operazione sostiene il progetto di riqualificazione dello storico edificio Odeon, situato tra via Santa Radegonda e via Agnello...
Regime fiscale della cedolare secca nei contratti di locazione ad uso foresteria
a cura della Redazione Diritto
Condividere la genitorialità non implica automaticamente un rapporto familiare ai fini del reato di maltrattamenti
a cura della Redazione Diritto
Giurisdizione del giudice ordinario per i finanziamenti erogati con fondi pubblici
a cura della Redazione Diritto