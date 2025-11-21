DLA Piper e GOP nell’operazione di finanziamento da 100 milioni di euro per la riqualificazione dello storico edificio Odeon a Milano DLA Piper e Gianni & Origoni hanno assistito in qualità di società di gestione del fondo di investimento immobiliare “Aedison”, e Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha agito come arranger, bookrunner, underwriter, finanziatore originario, facility agent e green loan coordinator, nell’ambito di un finanziamento da circa 100 milioni di euro.







