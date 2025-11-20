Rassegne di Giurisprudenza

Amministratore di fatto e reati tributari: lecita la confisca diretta del profitto per assenza di estraneità dell’ente al reato

a cura della Redazione Diritto

Persona giuridica - Società - Reato tributario commesso a beneficio di un ente - Sequestro preventivo del profitto della persona giuridica finalizzato alla confisca diretta - Reato commesso da amministratore di fatto – Configurabilità – Fattispecie relativa a fatture inesistenti ai fini del risparmio di spesa derivante da evasione d’imposta

La circostanza che il reato non sia stato realizzato dall’amministratore di diritto, andato assolta, ma dagli amministratori di fatto, formalmente estranei...

