Amministratore di fatto e reati tributari: lecita la confisca diretta del profitto per assenza di estraneità dell’ente al reato
Persona giuridica - Società - Reato tributario commesso a beneficio di un ente - Sequestro preventivo del profitto della persona giuridica finalizzato alla confisca diretta - Reato commesso da amministratore di fatto – Configurabilità – Fattispecie relativa a fatture inesistenti ai fini del risparmio di spesa derivante da evasione d’imposta
La circostanza che il reato non sia stato realizzato dall’amministratore di diritto, andato assolta, ma dagli amministratori di fatto, formalmente estranei...
Giurisdizione del giudice ordinario per i finanziamenti erogati con fondi pubblici
a cura della Redazione Diritto
Credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale
a cura della Redazione Diritto
La configurabilità del reato di stalking in ambito condominiale
a cura della Redazione Diritto
Non costituisce una caparra confirmatoria l’anticipato adempimento dell’obbligazione nella sua interezza
a cura della Redazione Diritto