Rassegne di Giurisprudenza

La configurabilità del reato di stalking in ambito condominiale

a cura della Redazione Diritto

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Stalking - Condominio - Reciprocità dei comportamenti molesti - Configurabilità del reato.

In tema di stalking in condominio, deve ritenersi necessario un approfondimento istruttorio in merito alla reciprocità delle condotte moleste, quando esista un significativo conflitto condominiale. Tuttavia, una situazione di reciprocità non esclude necessariamente la configurabilità del reato in capo ad uno dei condomini quando si sia ...

