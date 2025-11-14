Non costituisce una caparra confirmatoria l’anticipato adempimento dell’obbligazione nella sua interezza
Contratti - Preliminare di vendita - Adempimento dell’obbligazione - Versamento della somma - Caparra confirmatoria - Configurabilità esclusa
Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione di una caparra confirmatoria. L’anticipato anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta esclude, di per sé, la configurabilità di...
Modifica del collocamento: obbligatorio l’ascolto di ogni figlio minore, anche di età inferiore ai dodici anni
Si esige dall’assicurato la “uberrima bona fides” nel contratto di assicurazione
Distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento di affari
Il ricorso straordinario per errore di fatto: rimedio esperibile a favore del condannato
