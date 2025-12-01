Avviso di assistenza difensore nella guida in stato di ebbrezza: valido anche se dato in forma orale tramite la testimonianza dell’agente di polizia
Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Alcoltest - Avviso di potersi far assistere dal difensore - Mancata verbalizzazione – Testimonianza - Valutazione del giudice - Necessità
In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data – come avvenuto nel caso di specie - mediante la ...
Contravvenzione al foglio di via obbligatorio e verifica giudiziale della legittimità dell’atto amministrativo
Regime fiscale dei fondi immobiliari e cumulo delle quote tra familiari
Sanzioni 231, niente confisca dell’intero reddito dell’ente in assenza di prova che derivi solo da attività illecite
Escluso l’accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo da parte del giudice
