Avviso di assistenza difensore nella guida in stato di ebbrezza: valido anche se dato in forma orale tramite la testimonianza dell’agente di polizia

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Alcoltest - Avviso di potersi far assistere dal difensore - Mancata verbalizzazione – Testimonianza - Valutazione del giudice - Necessità

In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data – come avvenuto nel caso di specie - mediante la ...

