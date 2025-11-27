Sanzioni 231, niente confisca dell’intero reddito dell’ente in assenza di prova che derivi solo da attività illecite
Persona giuridica - Società - Determinazione del profitto confiscabile - Art. 19 dlgs. n. 231/2001 - Ricorso a dati notori desunti da analisi statistiche - Esclusione – Fattispecie relativa a concorrenza sleale con riferimento a servizi di onoranze funebri – Art. 513 bis cp
In tema di responsabilità degli enti non è applicabile la confisca obbligatoria del profitto del reato di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001, ricorrendo ad una perizia contabile, che determini il profitto ...
Regime fiscale dei fondi immobiliari e cumulo delle quote tra familiari
Escluso l’accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo da parte del giudice
La rilevanza disciplinare delle condotte illecite extralavorative nel rapporto di lavoro subordinato
Mitigazione del trattamento sanzionatorio: l’applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo
