Rassegne di Giurisprudenza

Sanzioni 231, niente confisca dell’intero reddito dell’ente in assenza di prova che derivi solo da attività illecite

a cura della Redazione Diritto

Persona giuridica - Società - Determinazione del profitto confiscabile - Art. 19 dlgs. n. 231/2001 - Ricorso a dati notori desunti da analisi statistiche - Esclusione – Fattispecie relativa a concorrenza sleale con riferimento a servizi di onoranze funebri – Art. 513 bis cp

In tema di responsabilità degli enti non è applicabile la confisca obbligatoria del profitto del reato di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001, ricorrendo ad una perizia contabile, che determini il profitto ...

