La rilevanza disciplinare delle condotte illecite extralavorative nel rapporto di lavoro subordinato

Lavoro - Licenziamento individuale - Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità.

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare dal momento che il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso...