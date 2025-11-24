Rassegne di Giurisprudenza

Mitigazione del trattamento sanzionatorio: l’applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo

a cura della Redazione Diritto

Reato - Circostanze - Attenuanti generiche - Applicazione - Assenza di elementi di segno positivo - Diniego di concessione.

L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza