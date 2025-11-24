Mitigazione del trattamento sanzionatorio: l’applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo
Reato - Circostanze - Attenuanti generiche - Applicazione - Assenza di elementi di segno positivo - Diniego di concessione.
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione...
Regime fiscale della cedolare secca nei contratti di locazione ad uso foresteria
a cura della Redazione Diritto
Condividere la genitorialità non implica automaticamente un rapporto familiare ai fini del reato di maltrattamenti
a cura della Redazione Diritto
Giurisdizione del giudice ordinario per i finanziamenti erogati con fondi pubblici
a cura della Redazione Diritto