Regime fiscale della cedolare secca nei contratti di locazione ad uso foresteria

Contratti - Contratti di locazione ad uso non abitativo - Redditi da locazione - Conduttore esercente attività d’impresa - Regime di tassazione - Cedolare secca- Art. 3 D.Lgs.n.23/2011 - Applicabilità - Assegnazione alle Sezioni Unite

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3...

