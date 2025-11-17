Credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale
Circolazione stradale - Risarcimento di danni patrimoniali da incidenti stradali - Credito risarcitorio - Procedura di risarcimento diretto - Ammissibilità
Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l’azione prevista dall’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato...
La configurabilità del reato di stalking in ambito condominiale
Non costituisce una caparra confirmatoria l’anticipato adempimento dell’obbligazione nella sua interezza
Modifica del collocamento: obbligatorio l’ascolto di ogni figlio minore, anche di età inferiore ai dodici anni
Si esige dall’assicurato la “uberrima bona fides” nel contratto di assicurazione
