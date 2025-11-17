Rassegne di Giurisprudenza

Credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale

Circolazione stradale - Risarcimento di danni patrimoniali da incidenti stradali - Credito risarcitorio - Procedura di risarcimento diretto - Ammissibilità

Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l’azione prevista dall’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato...

