Rassegne di Giurisprudenza

Modifica del collocamento: obbligatorio l’ascolto di ogni figlio minore, anche di età inferiore ai dodici anni

Famiglia - Separazione - Affidamento dei figli - Modifica delle condizioni relative all’affidamento dei figli - Ascolto dei minori infradodicenni capaci di discernimento - Adempimento prescritto a pena di nullità - Obbligo di specifica e circostanziata motivazione da parte del giudice

In tema di affidamento dei figli, l’ascolto dei minori infradodicenni capaci di discernimento costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica...

