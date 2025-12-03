Rassegne di Giurisprudenza

Lesione del principio del neminem laedere e relativa responsabilità della PA

a cura della Redazione Diritto

Proprietà - Immissioni di rumore e di polveri sottili da traffico veicolare - Condanna dell’amministrazione comunale a un “facere” - Ammissibilità

Nelle controversie in materia di immissioni acustiche intollerabili (ma con principio estensibile anche alle immissioni di polveri sottili), secondo cui, l’inosservanza da parte della Pa delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo...

