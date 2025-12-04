Rassegne di Giurisprudenza

Decreto 231: illegittima la declaratoria di carenza d’interesse all’appello cautelare per misure interdittive scadute

a cura della Redazione Diritto

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Misure cautelari interdittive – Scadenza del termine di durata della misura cautelare - Sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione - Esclusione – Ragioni – Fattispecie relativa a interdizione a contrarre con la PA per un anno per illecito amministrativo ex art. 5 e 24 Dlgs. n. 231/2001 sulla base del reato presupposto ex art. 356 cp

In tema di responsabilità da reato degli enti persiste l’interesse per la società ad ...

