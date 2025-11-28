Modifica del collocamento del figlio: va regolata la quota parte a carico del genitore non più convivente secondo il criterio di proporzionalità
Famiglia – Matrimonio - Scioglimento - Obblighi - Verso la prole – Modifica del collocamento del figlio – Rideterminazione del contributo per il mantenimento – A carico del genitore non più convivente con il figlio - Principio di proporzionalità - Applicazione - Necessità.
La modifica del collocamento del figlio non economicamente autosufficiente, trasferitosi stabilmente presso l’altro genitore, comporta, oltre alla revoca del contributo originariamente previsto a carico di questo quale genitore...
