Rassegne di Giurisprudenza

Escluso l’accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo da parte del giudice

a cura della Redazione Diritto

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione - In genere progetto di riparto fallimentare esecutivo - Reclamo - Possibilità per il giudice di disporre l’accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo - Esclusione - Ragioni

Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell’art. 110, comma 4, l.fall., vigente ratione temporis, disporre l’accantonamento di...

