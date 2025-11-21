Guida in stato di ebbrezza anche per il conducente del monopattino elettrico: la Cassazione afferma il principio di diritto
Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento – Circolazione - Guida in stato di ebbrezza – Da alcool - Conduzione di un monopattino a propulsione elettrica - Reato di guida in stato di ebbrezza – Configurabilità - Ragioni
Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1, comma 75-quinquies...
