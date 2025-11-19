Rassegne di Giurisprudenza

Giurisdizione del giudice ordinario per i finanziamenti erogati con fondi pubblici

a cura della Redazione Diritto

Giurisdizione civile - Finanziamenti erogati con fondi pubblici a piccole o medie imprese - Concessione - Revoca della sovvenzione - Accertamento della carenza dei requisiti di ammissione - Verifica nella fase di esecuzione del rapporto - Discrezionalità dell’amministrazione - Assenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza

In materia di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario tutte le...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza