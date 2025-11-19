Giurisdizione del giudice ordinario per i finanziamenti erogati con fondi pubblici
Giurisdizione civile - Finanziamenti erogati con fondi pubblici a piccole o medie imprese - Concessione - Revoca della sovvenzione - Accertamento della carenza dei requisiti di ammissione - Verifica nella fase di esecuzione del rapporto - Discrezionalità dell’amministrazione - Assenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza
In materia di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario tutte le...
Credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale
a cura della Redazione Diritto
La configurabilità del reato di stalking in ambito condominiale
a cura della Redazione Diritto
Non costituisce una caparra confirmatoria l’anticipato adempimento dell’obbligazione nella sua interezza
a cura della Redazione Diritto
Modifica del collocamento: obbligatorio l’ascolto di ogni figlio minore, anche di età inferiore ai dodici anni
a cura della Redazione Diritto