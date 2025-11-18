Si può configurare l’ipotesi di condotta antisindacale quando risulti un uso distorto da parte del datore della sua libertà negoziale
Diritti sindacali - Obbligo a carico del datore di lavoro di stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali - Esclusione - Lesione libertà sindacale dell’organizzazione esclusa - Condotta antisindacale - Configurabilità.
Nell’attuale sistema normativo delle attività sindacali, non sussiste un obbligo del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali e rientra nell’autonomia negoziale, da riconoscere alla parte datoriale...
Credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale
a cura della Redazione Diritto
La configurabilità del reato di stalking in ambito condominiale
a cura della Redazione Diritto
Non costituisce una caparra confirmatoria l’anticipato adempimento dell’obbligazione nella sua interezza
a cura della Redazione Diritto
Modifica del collocamento: obbligatorio l’ascolto di ogni figlio minore, anche di età inferiore ai dodici anni
a cura della Redazione Diritto